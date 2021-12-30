Репортаж из парка культуры и отдыха имени «Низами Гянджеви»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в парке культуры и отдыха имени "Низами Гянджеви".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в расположенном в Хатаинском районе Баку парке площадью 11,2 гектара созданы все условия для эффективного отдыха жителей столицы и гостей города.

Реконструкция существующих и строительство новых парков и аллей являются одними из ключевых факторов, положительно влияющих на современный внешний облик Баку и экологическую ситуацию в городе. Передача в пользование после реконструкции парка, носящего имя великого мыслителя, в завершение "Года Низами" особенно символично.

Территория, которая в свое время была известна под названием "Луна Парк", долгие годы находилась в запустении. Парк, являющийся любимым местом отдыха жителей окрестных территорий, нуждался в капитальной реконструкции. Этот вопрос нашел решение Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2021 года.

Отметим, что с целью приведения построенного в 1922 году парка в соответствие с эстетическим обликом города были капитально отремонтированы и реконструированы расположенные на его территории одно- и двухэтажные административные здания, создано искусственное озеро, реставрированы амфитеатр и существующий с 1938 года летний кинотеатр, созданы два фонтанных комплекса и современная система освещения. В парке установлены современные беседки, скамейки различного размера, спортивные сооружения, создан детский развлекательный комплекс. Перед летним кинотеатром из речных камней построена крепостная стена в старинном стиле. На территории парка проведена работа по озеленению, посажены тысячи деревьев, кустов, декоративных растений.

Посетители поделились своими впечатлениями от нового парка с Trend.

"Раньше поблизости не было парка для приятного времяпровождения. Я очень довольна открытием парка имени "Низами Гянджеви". Здесь созданы все условия для отдыха взрослых и детей. Как гражданин, хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева и всех, кто внес свой вклад в строительство этого парка", сказала жительница столицы Саяд Рзаева.

"Парк до этого был в плачевном состоянии. Сегодня после открытия я повез внука отдохнуть в парк. Когда я пришел в парк, я не поверил своим глазам. На месте старого парка я увидел полностью преобразившийся уголок для отдыха населения. Выражаю огромную благодарность всем, кто работал над созданием этого парка", - отметил житель близлежащего поселка Фахраддин Алиев.