https://news.day.az/society/1422169.html В Агдамском районе экскаватор подорвался на мине - водитель не пострадал
В Агдамском районе экскаватор подорвался на мине - водитель не пострадал
29 декабря при проведении ремонтных работ на территории села Баш Гервенд Агдамского района экскаватор ООО "Körpü-Bina-Tikinti" и его водитель Вургун Мамедов (1978 г.р.) подорвались на противотанковой мине. В результате происшествия экскаватор получил повреждения, водитель не пострадал.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Агдамского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, выполнили другие процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
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