В Агдамском районе экскаватор подорвался на мине

29 декабря при проведении ремонтных работ на территории села Баш Гервенд Агдамского района экскаватор ООО "Körpü-Bina-Tikinti" и его водитель Вургун Мамедов (1978 г.р.) подорвались на противотанковой мине. В результате происшествия экскаватор получил повреждения, водитель не пострадал.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Агдамского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, выполнили другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.