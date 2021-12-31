https://news.day.az/society/1422223.html В центре Баку горит жилой дом
В центре Баку горит жилой дом
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Насиминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, сразу после получения информации для тушения пожара и осуществления других неотложных мероприятий к месту пожара были вызваны соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Тушение пожара продолжается.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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