В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Нового года

Согласно утвержденному Министром обороны плану, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе праздничных мероприятий с участием местных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, ветеранов, общественности были проведены встречи с личным составом, викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия, участникам были вручены праздничные гостинцы.

В связи с праздниками личный состав посетил могилы шехидов, семьи шехидов и раненых, детям шехидов и раненых были вручены праздничные гостинцы и различные подарки.

В рамках мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, фото- и книжные выставки для военнослужащих.

Творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными концертными программами.