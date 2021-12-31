https://news.day.az/society/1422247.html На основных дорогах Баку снижен предел скорости
На основных дорогах Баку снижен предел скорости
В связи с густым туманом в Баку в целях обеспечения безопасного дорожного движения снижен предел скорости на автомагистралях Зых-аэропорт и аэропорт - Бильгях.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости.
Отмечается, что в подобных погодных условиях водителям следует учитывать расстояние между автомобилями. При переходе пешеходов на противоположную сторону дороги необходимо пользоваться пешеходными переходами.
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