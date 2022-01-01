Повышена зарплата военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву

С первого января в Азербайджане повышается зарплата военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Day.Az, согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, к ежемесячным должностным окладам военнослужащих действительной военной службы Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу установлена надбавка в размере 20 процентов данного оклада.