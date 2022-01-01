В Азербайджане повышены размеры студенческих стипендий.

Как передает Day.Az, с первого января 2022 года для неработающих докторов наук и докторов философии с педагогическим стажем не менее 25 лет учреждена президентская ежемесячная стипендия. Данная стипендия будет повышена на 50% - с 200 до 300 манатов для докторов наук и на 67% - со 120 до 200 манатов для докторов философии.

Размер ежемесячных стипендий за присвоение почетных званий повышен на 33,3%, то есть со 150 до 180 манатов за почетное звание "Народный" и на 20% - со 100 до 120 манатов за почетное звание "Заслуженный".

Кроме того, на 20% повышаются стипендии докторантов, студентов вузов, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также студентов магистратуры НАНА.

Стипендии, назначаемые докторантам по подготовке доктора наук, составят 360 манатов, докторантам по подготовке доктора философии - 216 манатов, стипендии, назначаемые студентам, получающим именные стипендии в вузах и НАНА - 204 маната, студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 174 маната, 71-100 баллов -144 маната, 51-100 баллов - 96 манатов.

Стипендии, назначенные студентам по уровню бакалавриата, имеющим академические показатели 91-100 баллов, составят 156 манатов, 71-100 баллов - 132 маната, 51-100 баллов - 90 манатов.

Стипендии, назначаемые студентам учреждений среднего специального образования, имеющим академические показатели 91-100 баллов, составят 90 манатов, 71-100 баллов - 72 маната, 51-100 баллов - 60 манатов.

Стипендии, назначаемые студентам учреждений профессионального образования с академическим показателем "5", составят 90 манатов, с академическими показателями "4" и "5" - 72 маната, с академическими показателями "3" и "5" - 60 манатов.