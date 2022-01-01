https://news.day.az/society/1422302.html Повышен размер пособий для ряда лиц
Повышен размер пособий для ряда лиц
С первого января в Азербайджане увеличился размер пособий, выплачиваемых лицам, ухаживающим за инвалидами I степени или за детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.
Как передает Day.Az, размер пенсии Президента Азербайджана лицам, ухаживающим за инвалидами I степени или за детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет увеличивается с 50 до 80 манатов.
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