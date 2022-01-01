https://news.day.az/society/1422304.html Повышены зарплаты сотрудников Гостаможни, имеющих специальные звания
Повышены зарплаты сотрудников Гостаможни, имеющих специальные звания
С первого января повышены зарплаты сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана, имеющих специальные звания.
Как передает Day.Az, согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, к ежемесячным должностным окладам сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, имеющих специальное звание, установлена надбавка в размере 20 процентов данного оклада.
Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, повышены в среднем на 20 процентов.
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