Повышены зарплаты сотрудников Гостаможни, имеющих специальные звания
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С первого января повышены зарплаты сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана, имеющих специальные звания.

Как передает Day.Az, согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, к ежемесячным должностным окладам сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, имеющих специальное звание, установлена надбавка в размере 20 процентов данного оклада.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, повышены в среднем на 20 процентов.