https://news.day.az/society/1422306.html В Азербайджане повышен размер прожиточного минимума
В Азербайджане повышен размер прожиточного минимума
С первого января в Азербайджане повышается размер прожиточного минимума.
Как передает Day.Az, согласно закону "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения устанавливается в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, для пенсионеров - 176 манатов, для детей - 193 маната.
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