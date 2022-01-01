Повышена зарплата сотрудников Службы безопасности Президента Азербайджана
С первого января повышается заработная плата сотрудников Службы безопасности Президента Азербайджана.
Как передает Day.Az, согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, к ежемесячным должностным окладам военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) установлена надбавка в размере 20 процентов данного оклада.
Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики повышены в среднем на 20 процентов.
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