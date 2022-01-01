Повышена зарплата военнослужащих СГБ Азербайджана

С первого января повышается зарплата военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как передает Day.Az, согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, к ежемесячным должностным окладам военнослужащих действительной военной службы Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) установлена надбавка в размере 20 процентов данного оклада.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики повышена в среднем на 20 процентов.