В Азербайджане повышен штраф за участие в азартных играх

С сегодняшнего дня увеличены штрафы за участие в азартных играх.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках", вступившем в силу с 1 января 2022 года.

Раньше участие в азартных играх наказывалось штрафом от 400 до 600 манатов с конфискацией игрового оборудования, а также вложенных в эти игры денег или другого имущества.

Согласно изменениям, за участие в азартных играх будут штрафовать на 5000 манатов с конфискацией игрового оборудования, а также выплаченных за участие в этих играх денег или другого имущества, выигрышей, призов или других доходов.