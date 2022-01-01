В Азербайджане введен новый штраф

С сегодняшнего дня в Азербайджане штраф за азартные игры устанавливается штраф в размере от 5000 манатов до 50 000 манатов.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступказ".

Согласно закону, статья Кодекса об административных проступках "О нарушении правил организации и проведения лотерей и спортивных тотализаторов" представлена в новой редакции.

Эта статья будет называться "Азартные игры". В Кодексе об административных проступках установлен новый штраф за организацию и проведение азартных игр.

С конфискацией предметов, использование которых при организации и проведении азартных игр является административным проступком, а также денежных средств и другого имущества, вложенных в азартные игры, призового фонда, а также доходов, полученных от проведения азартных игр физических лиц будут штрафовать на 5 тыс. манатов, должностных лиц - на 10 тыс. манатов, а юридических лиц - на 50 тыс. манатов.