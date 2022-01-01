В Азербайджане вступил в силу закон «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека»

С сегодняшнего дня вступает в силу закон "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, закон состоит из 5 глав и 35 статей.

Согласно закону, в целях трансплантации у живого донора могут быть взяты только одна почка, часть легкого, часть печени, часть поджелудочной железы, часть тонкой кишки, часть кожи, костный мозг, стволовые клетки и сердце, легкое (сердце-легкое). ) для трансплантации от живого донора. комплекс легких), почки, печень, поджелудочная железа, желудок, кишечник, матка, верхние и нижние конечности, кости, кожно-фасциально-мышечный комплекс и их сегменты, костный мозг, роговица и стволовые клетки.

Ксенотрансплантация (кроме научных исследований) в Азербайджанской Республике запрещена.

В соответствии с законом Кабинет министров утвердил перечень медицинских учреждений, которые осуществляют удаление и трансплантацию донорских органов.

Система донорства и трансплантации органов включает:

- организацию (учреждение), определяемую соответствующим органом исполнительной власти;

- координирующий орган;

- единую государственную информационную базу данных;

- Комиссию по этике донорства и трансплантации органов.

Координацию и мониторинг донорства и трансплантации органов будет осуществлять координатор трансплантологии медицинских учреждений, осуществляющих донорство и трансплантацию органов. Мониторинг донорства и трансплантации органов будет осуществляться Министерством здравоохранения в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 1208 от 8 декабря 2020 года.

Согласно закону, купля-продажа и реклама донорских органов в Азербайджанской Республике запрещены.

Со дня вступления в силу настоящего закона отменяется Закон Азербайджанской Республики "О трансплантации органов и (или) тканей человека" № 726-IQ от 28 октября 1999 года.