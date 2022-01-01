На трассе Баку-Газах столкнулись около 40 машин: есть погибший и пострадавшие

На автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на 113 километре трассы - участке, проходящем через территорию Гаджигабульского района, произошла цепная авария с участием около 40 машин.

По предварительной информации, в результате ДТП есть погибший и 15 пострадавших.

Будет предоставлена дополнительная информация.