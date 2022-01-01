https://news.day.az/society/1422344.html На трассе Баку-Газах столкнулись около 40 машин: есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
На трассе Баку-Газах столкнулись около 40 машин: есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
На автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на 113 километре трассы - участке, проходящем через территорию Гаджигабульского района, произошла цепная авария с участием около 40 машин.
По предварительной информации, в результате ДТП есть погибший и 15 пострадавших.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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