В Азербайджане первыми новорожденными в 2022 году в Азербайджане стали мальчики-близнецы.

Как сообщили АПА в Управлении информатики и статистики Министерства здравоохранения, малыши родились в Гянджинском перинатальном центре, их мать из села Гарагаджи Бардинского района, передает Day.Az.

Новорожденные весят 1 кг 900 гр и 1 кг 600 гр.