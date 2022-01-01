https://news.day.az/society/1422354.html Первыми новорожденными в 2022 году в Азербайджане стали мальчики-близнецы - ФОТО - ВИДЕО
Первыми новорожденными в 2022 году в Азербайджане стали мальчики-близнецы - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане первыми новорожденными в 2022 году в Азербайджане стали мальчики-близнецы.
Как сообщили АПА в Управлении информатики и статистики Министерства здравоохранения, малыши родились в Гянджинском перинатальном центре, их мать из села Гарагаджи Бардинского района, передает Day.Az.
Новорожденные весят 1 кг 900 гр и 1 кг 600 гр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре