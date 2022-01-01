Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами пройдут осадки, в горных районах выпадет снег. Кое-где ожидается туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.