Представители минобороны Азербайджана посетили семьи шехидов по случаю праздников

По поручению министра обороны Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года были посещены семьи шехидов, погибших за суверенитет и территориальную целостность страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, им были вручены подарки и переданы поздравления руководства минобороны.

В ходе проведенных встреч было отмечено, что государство всегда чтит память наших шехидов, а представители минобороны интересуются заботами и пожеланиями семей шехидов.

Подчеркнув, что победа в Отечественной войне принесла нашему народу большую радость, семьи шехидов выразили признательность Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за внимание и заботу.