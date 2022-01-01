В Сумгайыте спасен ребенок, запертый в квартире

В городе Сумгайыт спасатели спасли ребенка, оказавшегося в беспомощном состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в 17-м микрорайоне Сумгайыта беспомощный ребенок остался за закрытыми дверями в квартире, передает Day.Az. На место происшествия были немедленно вызваны спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия выяснилось, что ребенок 2010 года рождения остался в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

С помощью специальных инструментов и оборудования спасатели проникли в квартиру с балкона, спасли ребенка и передали его по назначению.