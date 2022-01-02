Как возникло Илисуйское султанство на территории Азербайджана

Day.Az представляет опубликованную сайтом azerhistory.com статью, в которой повествуется о существовавшем на территории Азербайджана Илисуйском султанстве:

Илисуйское султанство имеет 300-летнюю историю существования в качестве полузависимого государственного образования в составе азербайджанских феодальных государств (II половина ХVI века - 1844 г.)

В политической истории Азербайджана на протяжении веков играли очень важную роль его северо-западные территории, на части которых возникло Илисуйское султанство. Эта роль была обусловлена географическим положением региона. Будучи расположенным на пограничной территории, региону ещё со времён Кавказской Албании, время от времени приходилось защищаться от нападений чужеземцев.

Основы Илисуйского султанства закладывались со второй половины XVI в. на части бывших северо-западных террито- рий Албании, а именно - между северными и южными склонами Главного Кавказского хребта, то есть от верхнего течения р.Самур и р.Алазань.

Территория султанства в средние века находилась в сфере влияния азербайджанских феодальных государств. В вопросе о возникновении Илисуйского султанства некоторые историки вместо объективного исследования на основе первоисточников предпочитали опираться на народные предания и легенды. Следует отметить, что предания, приводимые русскими историками XIX века, противоречат друг другу.

По этому вопросу можно выделить три основные версии, приводимые в исторических трудах того времени. Согласно первой (Цахурской) версии, основоположники династии султанов Илисуйских были выходцами из горного селения Цахур. По второй (Кахской) версии, они были потомками хицского бека Али, а по третьей версии, основанной на сообщении грузинского царевича Вахушти, они были выходцами из Гаха, и только впоследствии столица была перенесена из Гаха в Илису.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ

Наиболее видным представителем первого направления был русский историк XIX в. И.П.Линевич. В своей статье "Бывшее Елисуйское султанство", касаясь вопроса о возникновении султанства, он приводит несколько преданий, противоречащих друг другу.

Так, он пишет: "Первоначально весь цахурский народ, главным населённым пунктом которого было селение Цахур, составлял вольную общину. Впоследствии, для поддержания порядка, избран был из среды народа правитель; при избрании последующих правителей начались большие беспорядки; народ разделился на тохумы, которые, будучи между собой равносильны и равноправны, старались избирать правителя каждый из своего тохума; вследствие этого между общинами открылась сильная вражда. Желая положить конец раздорам, народ решил избирать правителей из среды, которой были бы одинаково близки и чужды интересы всех партий (групировок). Таким образом стали избирать правителей из беков, не принадлежавших общинам и не имевших с ними участия в пользовании общинной землёй, но проживавших частными людьми в Цахуре, куда они пришли из не существующего ныне горного селения Хиц, будучи изгнанным народом".

Как видно, автор пытается обрисовать социально-политические отношения в Цахуре намного более патриархальными, чем они были на самом деле. Однако существование в этот период здесь титулов "бек", "султан", присущих феодальному классу Азербайджана, позволяет не согласиться с мнением Линевича.

Далее автор приводит предание о перенесении столицы султанства из Цахура в Илису: "Получив доступ к управлению народом, пришельцы стали важничать и производить разные бесчинства, так что выведенный из терпения народ решил перебить всех беков с женщинами и детьми. Это было в начале XVII столетия. Замысел был исполнен, но спаслась одна беременная бекская женщина, бывшая в то время в гостях в с.Мыхых (Микик - авт.). Она бежала в Елису, где и родила сына. Когда последний подрос, народ, в том числе и цахурцы, избрал его в правители под именем Али-бека I. С этих пор цахурские правители стали жить в Елису и назывались султанами."

Аналогичное предание приводится и в материалах Закатальской сословно-поземельной комиссии. Чтобы выяснить, насколько соответствует исторической действительности предание, обратимся к самым достоверным источникам по истории Илисуйского султанства - фирманам сефевидских шахов и османских султанов на имя цахурских владетелей (впоследствии илисуйских султанов - авт.).

Перед непосредственным анализом содержания этих фирманов необходимо отметить, что Али-бек I, о котором шла речь в предании И.П.Линевича, согласно Генеалогической таблице, являлся сыном основоположника династии илисуйских султанов Ади-Куркулу-бека.

Для выяснения условий, способствовавших перенесению столицы из Цахура в Илису, приведем сначала содержание фирмана османского султана на имя Али-султана Цахурского от 1607 года: "...По получении нашего высочайшего фирмана знайте, что во внимание к важности вашего сана, ваших личных достоинств и вашей старинной приверженности к нашему порогу, мы ознаменовали нашу монаршую милость в отношении к вам пожалованием вам деревень Мешебаш, Лекит и Алагеза... Отныне вы, наследственно владея этими деревнями, должны сберечь их от прикосновения других".

Таким образом, согласно этому фирману, Али-султану в 1607 г. была пожалована низменная территория на южном склоне Главного Кавказского хребта с условием, чтобы он обеспечил защиту этой территории от посягательств иноземных завоевателей. Однако после пожалования Али-султану низменности, он продолжал править своими владениями из Цахура. Лишь правнук Али-султана Эмир-хан перешëл через горы, построил деревню Илису в довольно крепком ущелье, и она с тех пор стала столицей Илисуйского султанства.

Вид на с.Цахур

Опираясь на данные генеалогической таблицы султанов Илисуйских, а также на датировки фирманов на имя илисуйских султанов, перенесение столицы состоялось в конце XVII - начале XVIII веков.

Достоверным в предании, приведенном И.Линевичем, можно считать лишь тот факт, что предки илисуйских султанов были действительно выходцами из Цахура, который, судя по эпиграфическим данным, еще в XV в. находился в сфере влияния азербайджанского государства Ширваншахов.

И.Линевич приводит кроме вышеуказанного предания другое, которое по своей сути противоречит первому: "...население Каха и Цахура в древности исповедовало христианскую религию и, в продолжении 300 лет, было независимым от Грузии. Около 200 лет назад, в Цахуре и Кахе были владетелями два брата, в первом - Георгий-хан, в последнем - Тарагай, в честь которого и селение называлось Тарагаем. Как цахурцы, так и кахцы, постоянно терпели от нападений живших по соседству дагестанских мусульман. Раз тарагайцы были наголову разбиты жителями дагестанского селения Хнов и потеряли так много людей убитыми и взятыми в плен, что с этого времени селение Тарагай стало называться Кахом (искрошенные, сушенные фрукты). При посредстве Георгий-хана цахурского и союзника его Али-бека, хицского правителя, хновцы возвратили пленных тарагайцев и допустили Тарагая к управлению Кахом. Спустя некоторое время, хицские правители разгромили и Цахур и, изгнав потомков Георгий-хана, подчинили его своей власти. Затем один из хицских правителей, по имени Али-бек, перенес свою резиденцию в Цахур и сделался родоначальником цахурских, впоследствии елисуйских султанов".

Если учесть, что эта статья И.Линевича была издана в 1873 г., то описанные выше события должны были происходить во второй половине XVII века. Отсюда следует, что вплоть до второй половины XVII века население Цахура и Гаха якобы исповедывало христианство. Не отвергая факт распространения христианства среди местного населения на данной территории со времен древней Албании, нужно отметить, что данное утверждение Линевича не соответствует исторической действительности.

К тому же, такое утверждение можно легко опровергнуть одной лишь надписью, обнаруженной на стене мечети в с.Цахур: "Начинаю во имя бога. Мечеть эту с минаретом основал, уповая на слова бога "Не пропадут добрые дела", - Сафи Кадыр-бек-оглу по приказанию Хадиджат Магомет-гызы, в начале месяца раджаба, в четверг, в 677-м году магометанского летосчисления. Мастера: Харус и Гасан. Надпись эту писал Гамид. Это есть время основания Цахура по уничтожении селения Хиц Исми-шамхалом".

Итак, эта надпись датируется 1278 годом. Следовательно, отсюда можно сделать вывод, что население Цахура исповедовало ислам задолго до XIII века. К тому же, употребление здесь слов "оглы" и "кызы" для обозначения родственных отношений еще раз свидетельствует об упрочении здесь тюркского языка с глубокой древности. Более того, по сообщению арабского историка IX-X вв. ат-Табари, уже в первой половине VIII в. ислам стал господствующей религией на Южном Кавказе, включая и Тифлис.

Согласно вышеприведенной надписи, с.Хиц было уничтожено в XIII в., а значит, оно не могло существовать в XVI-XVII вв.. Это явное противоречие фактам, не подлежащим сомнению, требует критического отношения к преданию, приведенному И.Линевичем. В этом предании можно считать достоверным лишь то обстоятельство, что с.Хиц действительно существовало и, по-видимому, играло важную роль в истории Цахура.

Последнюю фразу надписи на стене указанной мечети Л.Лавров считал позднейшей припиской, основанной на народном предании. По его мнению, эта фраза является свидетельством народной памяти о набегах шамхалов Тарковских на Цахурское владение. Так как резиденцией Шамхальства Тарковского до XVII века были не Тарки, а Кумух, расположенный близко к Цахуру, нападение шамхалов могло быть возможным до XVII века.

В хронике Мухаммеда Рафи "История Дагестана" упоминается селение Цахур как подчиненное шамхалу, следовательно, нашествия последнего могли происходить не позже начала XVI века. У А.Бакиханова также имеются сведения об уплате цахурскими владетелями дани в размере 50 баранов шамхалам Тарковским в тот же период.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ

Согласно второй версии по вопросу о возникновении Илисуйского султанства, основоположники династии султанов были выходцами из Гаха, а затем столица была перенесена из Гаха в Илису.

Так, полковник М.Коцебу, служивший с 1818 года в Грузии, а в 1826 г. в Джаре, писал по этому поводу следующее: "Князь Эристов, управляющий в то время именем царя (Кахетинского - авт.) в городе Кахи, был изменник, который, если и не способствовал, то по крайней мере не противился завоеваниям глуходар (так грузинские источники называли аварцев и цахурцев - авт.). Они в вознаграждение его усердия отдали ему всю землю, чтоб он принял магометанскую веру, собственным примером способствовал к быстрейшему распространению ея в своих владениях и, наконец, принял титул султана Элисуйского: вот происхождение владения Элисуй-султана. Итак, первый султан был грузинский князь, изменивший царю своему и вере. Главное пребывание султанов перенесено было из Кахи в Элису, и посему-то они называются элисуйскими".

Аналогичные с этими сведения об образовании Илисуйского султанства имеются у другого русского историка XIX в. А.Фон-Плотто в статье "Природа и люди Закатальского округа".

Карта Илисуйского султаната

ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ

Третья версия о возникновении султанства принадлежала грузинскому царевичу Вахушти Багратиони, считавшему, что султаны Илисуйские были потомками грузинского моурава Элисенского Вахахишвили, покорившегося сефевидскому шаху Аббасу I и принявшему ислам.

По этому поводу Вахушти пишет: "Вахахишвили, представ пред шахом Аббасом в 1587 г., принял магометанство, и, когда прибыл шах в Эривань и отнял эту область у Александра (царя Кахетии Александра II - авт.) и посадил его (Вахахишвили) здесь султанствовать".

Примечательно, что Вахушти начинает свое повествование со слова "говорят", которое в свою очередь служит свидетельством того, что автор скорее всего не имел под рукой письменных источников, которые проливали бы свет на этот вопрос. А сам царевич Вахушти, будучи источником XVIII века, не мог быть очевидцем событий, происходивших в XVI веке.

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И.П.Петрушевский, исследуя внутренний строй Илисуйского султанства, также считал, что "...едва ли приходится сомневаться в том, что власть султанов была продолжением власти моуравов элисенских, иначе говоря, она возникла на почве феодальных отношений Кахетии и не вышла из горного Цахура. В последнем тохумный уклад был достаточно крепок еще в XIX в.; трудно допустить, чтобы явно феодальная власть султана могла укрепиться здесь уже в XVII в., да еще без борьбы с джамаатом... Скорее можно допустить, что султаны укрепились на плоскости, как преемники грузинских моуравов, и лишь позднее подчинили себе нагорные цахурские вольные общества".

Однако содержание фирманов сефевидских шахов на имя илисуйских султанов, являющихся достоверными документальными источниками, позволяют пересмотреть подобное мнение. На основе первоисточников можно констатировать, что основоположником династии султанов Илисуйских был Ади-Куркулу-бек.

Нужно сказать, что в комментариях к "Хронике Джара" по поводу имени Ади-Куркулу-бека отмечено следующее: "Имя Геваргалау-Куркулу часто встречается в эпиграфических памятниках, относящихся к этой зоне. В результате ошибочного чтения арабской графики это имя звучит как Куркулу или Курклу. Окончания "ал", "ав" ("алав"), добавляемые в аварском языке к именам собственным, доказывает христиано-аварское происхождение этого имени".

Однако нельзя согласиться с подобным толкованием, учитывая неопровержимый факт господства ислама в Цахуре в XIII в., о котором уже говорилось. К тому же, объяснение имени правителя Цахура, не являвшегося по своему происхождению аварцем окончанием аварских имен собственных нельзя считать верным.

В связи с вопросом о происхождении илисуйских султанов большой интерес представляет предположение Мешадиханум Неймат. Автор, основываясь на данные эпиграфических памятников, обнаруженных на территории Гахского района Азербайджана, пишет следующее: "В надписи илисуйской соборной мечети, где речь идет о восстановлении мечети по приказу Зайн-ад-Дина ибн Али Султана, род илисуйских султанов восходит к Абу-л-Мабрану. На одном надгробии, находящемся на кладбище Огуз села Онджалы Гахского района, их происхождение, ведущее от Али-бека, указано как Шами. Со времен арабского полководца Абу Муслума Дагестан большей частью управлялся потомками его под именем ханов и беков."

Из всех фирманов, выданных сефевидским двором на имя Цахурских владетелей - впоследствии Илисуйских султанов, один из самых ранних датируется 1562 годом. Из этого фирмана узнаем следующее: "...Так как сей владетель (Ади-Куркулу-бек - авт.) состоит в числе преданнейших нам слуг, то в ознаменование монаршей нашей к нему милости повелеваем, чтобы никто из должностных лиц в царстве Грузинском не имел прикосновения к землям, подведомственным тому владетелю, и остерегались бы его жалоб и неудовольствия на них. Господин Грузинский Левенд-хан должен иметь бдительное наблюдение за исполнением сего нашего повеления".

Здесь требуется пояснение к фирману, чтобы выяснить, при каких условиях закладывались основы Илисуйского султанства. Как известно, начиная с X века, кахетинские цари, пользуясь феодальной раздробленностью в Азербайджане, стали вторгаться на северо-западную территорию бывшей Албании, называвшейся Герет (Эрети). В начале XI века кахетинский царь Квирике окончательно завоевал эту территорию и включил в состав Кахетии. С этого времени северо-западные территории Албании оказываются в составе Кахетии.

К началу XVI века Грузия окончательно распалась на Картлийское, Имеретинское царства и княжество Самцхе-Саатабаго. В условиях феодальной раздробленности Грузия была не в силах противостоять натискам Османской и Сефевидской империй. По этой причине грузинские цари пытались лавировать между двумя указанными мощными империями.

Поводом для сефевидских походов в Грузию было обращение самих грузинских царей за помощью. Первый поход состоялся в 1516 году, когда месхийский царь Кваркваре IV, разбитый царём Имеретии Манучехром, прибыл в зимний лагерь сефевидского шаха Исмаила в Нахчыване и просил у него защиты. В результате первого похода кызылбашей в Грузию Манучехр был разбит и бежал за помощью в Грузию, а Кваркваре вернул себе престол. При шахе Тахмасибе I сефевиды начали последовательную борьбу за покорение Грузии. С 1540 по 1554 гг. шах Тахмасиб четырежды совершал походы на Грузию. Левенд-хан, о котором идëт речь в вышеприведенном фирмане, - это кахетинский царь Леван II (1520-1574 гг.), ставший вассалом государства Сефевидов.

Этим походам активно содействовало коренное население древней Албании, то есть, местные азербайджанские и дагестанские феодалы, земли предков которых в разные времена были завоеваны кахетинскими царями. Одним из таких феодалов, самоотверженно воевавших на стороне сефевидских войск, был основоположник династии илисуйских султанов Ади-Куркулу-бек. Одним из владений, созданных сефевидами на границе с Шекинским владением, было Цахурское владение (впоследствии Илисуйское султанство - авт.).

Как видно из вышеприведенного фирмана, шах Тахмасиб вознаградил Ади-Куркулу-бека за оказанные услуги, пожаловав ему Цахур в качестве ленного владения. Шах Тахмасиб особо предупреждал кахетинских владетелей, что как благодарность Ади-Куркулу-бека, так и жалобы его будут для него одинаково чувствительны.

Вид на улицу в магале Гарадолаг. Илису

С этого времени Цахурские владетели (позже султаны Илисуйские - авт.) начинают принимать самое активное участие в борьбе с внешними врагами Сефевидского государства и строго охранять его северо-западные границы. Так, Али-султан Цахурский совместно с Юсуф-ханом Ширванским в 1616 году принимал участие в походе сефевидских войск против грузинских феодалов, часто нарушавших северо-западные границы государства.

Следует отметить, что хотя Цахурское владение стало вассалом государства Сефевидов, но оно не платило никаких налогов в его казну. Более того, сефевидские шахи выплачивали особое жалование цахурским (впоследствии илисуйским - авт.) султанам за охрану северо-западных границ своей империи.

Так, в фирмане шаха Аббаса I отмечается о получении цахурским владетелем Ади-Куркулу-беком из сефевидской казны жалования в размере 70 туманов. Впоследствии сумма жалований илисуйским султанам была увеличена до 155 туманов. Это говорит о том значении, которое придавали сефевидские шахи илисуйским султанам, как защитникам пограничных территорий (территорий "удж" - авт.).

Сефевидские шахи в походах против грузинских царств, как правило, использовали союзные силы Джаро-Белоканских обществ и Илисуйского султанства. Большое значение при этом имел исламский фактор: джаро-белоканцы и илисуйцы, будучи мусульманами, являлись надежной силой в борьбе против "христианской" Кахетии. Сефевиды видели в них мощную военную силу, способную в случае необходимости привести в по- корность кахетинских феодалов.

В 1592 г. Ади-Куркулу-беку были пожалованы селения Гах и Мешебаш, располагавшиеся по южную сторону Главного Кавказского хребта. Однако после пожалования низменности, Ади-Куркулу-бек, а впоследствии его сын Али-бек, продолжали управлять своими подвластными из Цахура. Перенесение столицы из Цахура в Илису состоялось в конце XVII - начале XVIII века.

Перенесение столицы из Цахура в Илису объяснялось выгодным географическим, экономическим и военно-стратегическим положением последнего.

Во-первых, с.Илису было расположено ближе к торговому пути, пролегавшему из Ширвана через Шеки в Грузию и проходившему через с.Алмалы, входившего в состав Илисуйского султанства. Во-вторых, Илису был окружен со всех сторон цепью Больших Кавказских гор, служившей естественным защитным сооружением от внешних врагов. В-третьих, с наступлением холодов сообщение между горной и равнинной частями султанства прекращалось, так как горные тропы, через которые осуществлялась связь между обеими частями султанства, покрывались непроходимыми снегами. А Илису, расположенный на стыке двух частей султанства, являлся соединительным пунктом между ними.

К вышеперечисленным причинам следует добавить еще и хозяйственно-экономический фактор. Как известно, основным занятием населения горных и предгорных селений султанства было овцеводство. Зимние стойбища (гышлаги) находились на низменной части (в степях Сарыджа, Аджиноур, Ширак и др.). С наступлением зимы горные тропы, как уже было отмечено, становились непроходимыми. А из Илису было удобнее следить за положением в гышлагах.

Значительный интерес представляет также этимология топонима Илису. Существует несколько вариантов трактовки этого названия.

Так, Е.Вейденбаум в "Путеводителе по Кавказу" переводит название Илису как "пятьдесят вод" (Эллису - авт.). В работе И.П.Петрушевского также встречается вариант "Элли-су".

А.Фон-Плотто приводил два варианта этимологии Илису: "Элли-су", то есть "пятьдесят вод" и "Ийли-су" - "серная вода". Второй вариант А.Фон-Плотто можно считать наиболее приемлемым для объяснения происхождения топонима Илису, так как действительно это селение изобиловало серными источниками.

Но наиболее верным следует считать толкование этого названия, данное Д.Е.Зубаревым: "Название Илисуй, Елисуй или правильнее Улу-су, произошло от Улу-су, что значит: много воды". К этому можно лишь добавить, что слово "Улу" значит также "великий", "древний". В Илису и в более поздние времена сохранился ряд названий с составной частью "Улу": Улу-кëрпю, Улу-баш (самая высокая горная вершина на территории бывшего Илисуйского султанства), Улу-мечеть и другие.

Таким образом, Илисуйское султанство возникло на части бывшей территории Албании во второй половине XVI века и просуществовало около 300 лет - вплоть до 1844 года, то есть, до окончательного завоевания данной территории северо-западной части Азербайджана Российской империей.