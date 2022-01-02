Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами пройдет дождь, временами порывистый северо-западный ветер вечером сменится юго-западным, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

2-4 января атмосферное давление на Абшеронском полуострове, как ожидается, будет значительно колебаться, при этом периодически сильные ветра Гилавар и Хазри часто будут сменять друг друга, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана временами будут осадки, ожидается снег, местами интенсивный, но к вечеру прекратится, местами туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью от -1 до 6 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.