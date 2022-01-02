Богатая флора и фауна Шуши

Лес - олицетворение жизни, пристанище животных, тенистая прохлада и источник вдохновения творческих людей.

Шуша, почти четверть территории которой покрыто лесами, обладает богатой флорой и фауной. Мать-природа щедро одарила эту землю из благ своих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье известного исследователя истории Карабаха Васифа Гулиева. Представляем вниманию читателей эту статью.

Леса Шуши, радующие глаз зеленым убранством круглый год, опоясывают крепость, обвивая ее гордый стан. Кирс, Ширлан, Армудлу, Айлис, Чингыллы, Гушчулар, Малыбейли... Густые леса, простирающиеся вдоль берегов рек Зарыслы и Халифали до подножия гор, придают здешним местам особое очарование.

Чахмагский лес на склоне Карабахского горного хребта по праву считается достоянием этого края. Примечательно и происхождение его названия. В стародавние времена местные жители высекали искру из скалистых камней на макушке леса. Именно наличием несметного множества таких камней, служивших огнивом, лес и обязан своим названием. Чахмаг в переводе с азербайджанского означает высекать огонь. Местные красоты дополняют сочные субальпийские и альпийские луга, а у подножия леса журчат студеные родники. В 1988 году Чахмагский лес наряду с горой Кирс, Джидыр дюзю и Аскеранской крепостью был отнесен к территории государственного заповедника Дашалты.

В широколиственных лесах Шуши произрастают ива, тутовые и ореховые деревья, гранат, смородина, ежевика и малина. Здесь наливаются сочные, вкусные яблоки и груши - эти фруктовые деревья совершенно неприхотливы. Плодоносящий инжир, клюква, боярышник, морозоустойчивый тополь, можжевельник, ель, лещина краснолистная, сосна, ясень, дуб, чинара, кипарис, липа, клен и смородина богаты витаминами и питательными веществами. У горы Чиришли, на высоте 1160-1210 метров над уровнем моря, на северной стороне склона растут каштаны. Эти деревья входят в состав дубово-грабовых лесов. Здесь представлены различные кустарниковые породы, лещина, алыча, мушмула и шиповник. На склонах гор встречается граб Шушинский, кавказская орхидея или хары бюльбюль.

Дуб широко распространен в шушинских лесах. Это самое ценное и характерное дерево лесов, расположенных в горах Кавказского хребта на высоте 600-1000 метров над уровнем моря. Из 12 видов дубов, растущих в Азербайджане, почти все можно встретить в карабахских лесах. Эти крупноствольные и долгоживущие деревья живут до 1000 лет. Дубы высотой до 50 метров растут на протяжении 80 лет своей жизни, а в последующие периоды развиваются лишь поперечно. Его ствол укрепляется, обрастает ветвистой кроной, придавая дереву величественный вид. Дуб имеет важное хозяйственное значение. Его древесина, отличающаяся прочностью, используется в строительстве и имеет промышленную значимость. Ввиду наличия в коре этого дерева большого количества дубильных веществ, ее широко применяют в кожевенной промышленности и при изготовлении сельскохозяйственных орудий труда. Из желудей готовят кофе, целительные свойства делают его незаменимым в народной медицине.

Фауна Шуши так же богата, как и ее флора. Наличие здесь лесов и гор, обилие природных ресурсов дают приют птицам и животным. В лесах обитают бурый медведь, волки, тигры, степной кот, рысь, барсук, лиса, леопард, шакал, олень, косуля, горный козел, заяц, ёж и другие животные. В здешних краях водятся дрозды, совы, горные орлы, вороны, тетеревы, грачи, ласточки, сороки, куропатки, соколы, соловьи и скворцы.