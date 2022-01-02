В Азербайджане за сутки выявлено 368 случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 368 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 918 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

10 пациентов с коронавирусом скончались.