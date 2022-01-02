https://news.day.az/society/1422632.html В Азербайджане за сутки выявлено 368 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлено 368 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 368 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 918 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
10 пациентов с коронавирусом скончались.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре