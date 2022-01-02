https://news.day.az/society/1422636.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9, вторую дозу получили 29 человек, "бустерную дозу" - 4 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 285, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 169 401, вторую дозу получили 4 676 609 человек, "бустерную дозу" - 1 500 275 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре