Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9, вторую дозу получили 29 человек, "бустерную дозу" - 4 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 285, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 169 401, вторую дозу получили 4 676 609 человек, "бустерную дозу" - 1 500 275 человек.