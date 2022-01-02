https://news.day.az/society/1422644.html В Ширване 25-летняя женщина умерла от отравления угарным газом
В Ширване 25-летняя женщина умерла от отравления угарным газом
В городе Ширван 25-летняя женщина отравилась угарным газом в ванной комнате.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Ширвана Бахтиярова Асмар Балоглан гызы (1996 г.р.) скончалась от отравления угарным газом.
По факту проводится расследование.
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