В Масаллинском районе произошло ДТП, в результате пострадали три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Лянкяран-Борадигях, проходящем через село Махмудавар.

Ехавший в направлении Масаллы легковой автомобиль "ВАЗ 2107" (44-BS-619), за рулем которого находился житель села Шагласер Лянкяранского района Ильгар Агамоглан оглу Баширов (1965 г.р.), столкнулся с автомобилем марки "Mercedes" (99-KX-350), которым управлял житель села Махмудавар Масаллинского района Ингилаб Алиев (1962 г.р.).

В результате аварии И.Баширов и его пассажиры, односельчанин Вюсал Афраддин оглу Исмаилов и житель села Тукевила Джасарат Надир оглу Бабаев с травмами различной степени тяжести были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.