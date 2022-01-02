https://news.day.az/society/1422663.html Взрыв из-за утечки газа в Геранбое, есть пострадавшие
Взрыв из-за утечки газа в Геранбое, есть пострадавшие
В селе Дюшгышлаг Геранбойского района произошел взрыв из-за утечки газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавшие при взрыве Бахтияр Дуньямалыев (1986 г.р.) и Ниса Вердиева (1988 г.р.) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
Сообщается, что состояние Н.Вердиевой оценивается как тяжелое.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.
По факту проводится расследование.
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