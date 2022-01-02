В селе Дюшгышлаг Геранбойского района произошел взрыв из-за утечки газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавшие при взрыве Бахтияр Дуньямалыев (1986 г.р.) и Ниса Вердиева (1988 г.р.) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Сообщается, что состояние Н.Вердиевой оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

По факту проводится расследование.