Завтра в Баку проезд по одному из автомобильных тоннелей будет ограничен

3 января с 11:00 до вечера будет проводиться ремонт системы освещения в последнем автомобильном тоннеле, расположенном в части проспекта Зии Буниятова от перекрестка Кероглу в направлении круга 20 Января.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В указанный период движение транспортных средств по туннелю будет временно ограничено и переведено на вспомогательную дорогу проспекта.

"Просим водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при проезде по данной местности в течение указанного времени.

Приносим извинения за возможные временные неудобства", - говорится в сообщении.