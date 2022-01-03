Задержан военнослужащий ГПС Азербайджана, убивший трех сослуживцев

Задержан человек, убивший 3 военнослужащих Пограничных войск Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.

Было отмечено, что 2 января около 18 часов военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине выстрелили из своего служебного оружия в военнослужащих пограничной заставы, где он служил - старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амила Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаила Натиг оглу, после чего, бросив оружие, скрылся с места происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Эвезли 03 января 2022 года около 00:30 часов был обнаружен и задержан на территории села Малхелеф Лачинского района.

Руководство Генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль и поручило продолжение расследования Следственному управлению военной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

О ходе расследования будет сообщено дополнительно.