Задержан военнослужащий ГПС Азербайджана, убивший трех сослуживцев
Задержан человек, убивший 3 военнослужащих Пограничных войск Государственной пограничной службы.
Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.
Было отмечено, что 2 января около 18 часов военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине выстрелили из своего служебного оружия в военнослужащих пограничной заставы, где он служил - старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амила Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаила Натиг оглу, после чего, бросив оружие, скрылся с места происшествия.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Эвезли 03 января 2022 года около 00:30 часов был обнаружен и задержан на территории села Малхелеф Лачинского района.
Руководство Генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль и поручило продолжение расследования Следственному управлению военной прокуратуры.
В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
О ходе расследования будет сообщено дополнительно.
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