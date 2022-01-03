Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве

Численность населения Азербайджана за 30 лет увеличилась на 40%. С этим показателем Азербайджан занимает одно из лидирующих мест по приросту населения на постсоветском пространстве.

Как передает Day.Az, об этом пишет таджикский портал ASİA Plus. Согласно данным Всемирного банка, прирост населения в Азербайджане высокий (+40%).

После распада Советского союза за 30 лет наибольший прирост населения зафиксирован в Таджикистане. Численность населения Таджикистана за этот период увеличилась на 76,6%.

Наиболее низкий уровень рождаемости зафиксирован в прибалтийских странах: Латвия, потерявшая за время независимости 28,3% населения, Литва (-24,5%).

За ними следуют Грузия, которая потеряла за этот период 23,2% населения, Украина (-20%), Армения (-15,5%), Эстония (-14,7%), Молдова (-12%), Беларусь (-7,8%) и Россия (-2,9%).