Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В некоторых районах страны завтра возможны осадки, есть вероятность выпадения снега. Ночью и днем местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в высокогорье ночью 2-7 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.