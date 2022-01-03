На какие авто самый высокий спрос в Азербайджане

В первые дни Нового года на местном авторынке наблюдается застой. Сотни выставленных на рынок автомобилей ждут своих новых владельцев, передает Day.Az.

Несмотря на большое количество автомобилей в продаже, покупательская способность оставляет желать лучшего. Продавцы автомобилей связывают это с новогодними праздниками. Покупатели придерживаются иного мнения. По их словам, рост цен повлиял на количество людей, желающих приобрести автомобиль. Возникает вопрос, на какие автомобили самый высокий спрос в настоящее время?

По словам продавцов, покупатели в основном отдают предпочтение автомобилям, которые расходуют мало топлива. На рынке даже можно встретить автомобиль прошлого века.

Проделавшие большой путь из регионов в Баку жалуются на высокие цены. По их словам, разница в цене очевидна по сравнению с предыдущими годами.