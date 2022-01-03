В Азербайджане выпал снег

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала фактическую погоду.

Как передает Day.Az со ссылкой на службу, согласно данным на 12:00 4 января, в горных районах выпал снег, в некоторых местах усилился северо-западный ветер.

Высота снежного покрова в Лазе (Гусар) составил 18 см, в Грызе 13 см, в Агдере (Ордубад) 10 см, в Хыналыге, Шахбузе 7 см, в Халтане 6 см, в Лерике 4см, в Шаруре, Седереке 2 см, в Гусаре, Сарыбаше (Гах) 1 см.

Порывы северо-западного ветра достигают в Нафталане временами 28-32 м/с, в Шеки, Тертере 25 м/с, в Барде, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Дашкесане 20м/с, в Агдаме 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове 15-19 м/с. Согласно данным станции Нефтяные камни, высота волн в Каспийском море достигла 2,8 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 6° тепла, в низменных районах 3-6° тепла, в горных районах 2-9° мороза, в Нахчыване 5-10° мороза.