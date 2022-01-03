В Баку в автомобиле нашли более 22 кг наркотиков

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, на основе поступившей информации, на территории Гарадагского района столицы были задержаны жители города Баку Р.Рагимов и ранее осужденный С.Керимли.

В ходе личного досмотра у Р.Рагимова было выявлено и изъято 9 грамм, а у С.Керимли 20 граммов героина.

При осмотре автомобиля марки Тойота, которым управлял Рагимов, было обнаружено и изъято 11 килограммов 950 граммов героина и 10 килограммов 25 граммов метамфетамина.