Как нужно бороться с пандемией

Автор: Байрам Эльшадов

Азербайджан является одной из образцовых стран в борьбе с пандемией. Охрана здоровья населения является составной частью государственной политики. Правительство Азербайджана с первых дней предприняло необходимые шаги, направленные на борьбу с пандемией. В целях снижения воздействия коронавируса на экономику, поддержки частного сектора, обеспечения макроэкономической и финансовой устойчивости был представлен широкий социально-экономический пакет.

Благодаря упреждающим мерам правительства Азербайджан с самого начала пандемии держит ситуацию под контролем. Азербайджан - первая страна на Южном Кавказе, которая начала вакцинацию. Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2020 года, всего месяц спустя после Европы. Азербайджан как одна из первых стран региона, начавшая вакцинацию, опережает большинство государств как по объемам закупок, так и по скорости применения вакцины. По состоянию на второе января 2022 года, общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 285, полностью вакцинированных (то есть получивших обе дозы вакцины), - 4 676 609, "бустерную дозу" получили 1 500 275 человек. То есть в Азербайджане полностью вакцинировано 45,51 % населения, что является довольно высоким показателем среди стран мира. На пространстве СНГ же наша страна по этому показателю занимает второе место, лишь незначительно уступая России.

Следствием предпринятых руководством страны мер, эффективной вакцинации стало то, что на сегодняшний день ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем, что подтвердила на последнем брифинге Оперативного штаба глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева. Она отметила, что в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом.

При этом во многих странах мира, в частности в европейских странах вновь устанавливаются антирекорды по числу заболевших. Среди них можно выделить, например, Данию, Великобританию, Францию, Испанию, Швейцарию. Согласно последнему отчёту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения омикрон-штаммом зарегистрированы в 106 странах мира. Специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его словам, ситуация будет в 8 раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели.

На этом фоне ряд стран вынужден вновь вводить жесткие ограничительные меры с целью снижения темпов заражения коронавирусом, а также замедления распространения его нового штамма "омикрон". В новом, 2022 году, Национальная ассамблея Франции приступает к рассмотрению законопроекта о вакцинном пропуске. Он должен сменить действующий санитарный. Непривитые пять миллионов французов старше 12-ти лет больше не получат доступа в бары и рестораны, к основным видам досуга и большинству видов транспорта. ПЦР-тест с 15 января будет действителен только для доступа в медучреждения. В Англии ученики средних школ теперь должны носить маски в классах. Допуск посетителей в заведения общепита и розничные магазины Санкт-Петербурга с воскресенья осуществляется на основании сертификата о вакцинации от коронавируса, перенесённом заболевании либо справки о медотводе.Требование не будет распространяться на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. В Греции гражданам предписано использовать двойные маски или маски с высокой степенью защиты для входа в продуктовые магазины и пользования общественным транспортом. Кроме того, с понедельника все без исключения заведения закрываются в полночь. И подобные примеры можно еще долго перечислять.

При этом, стоит отметить, что наша страна показывает хороший пример как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях. Азербайджан идет в авангарде усилий по мобилизации глобальной деятельности против пандемии. Напомним, что в мае 2020 года Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил инициатором Саммита Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом, и успешно провел его. Глава государства также реализовал идею созыва специальной сессии Генассамблеи ООН и поставил вопрос о справедливом распределении вакцин в повестку дня ООН. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность свободного доступа к вакцинам для населения всех стран мира, обличал "вакцинный национализм", несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами. Еще напомним, что в связи с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 государствам, большинство из которых составляют наименее развитые страны.

Таким образом Азербайджан стал примером для многих стран в мире, показав, как необходимо бороться с пандемией. Ведь только вместе и объединившись мир сможет справиться с глобальной инфекцией и вернуться к нормальной жизни.

Все эти достижения наглядно показали всему миру, что Азербайджан работает не покладая рук, инициируя серьезные дискуссии и внося значительный вклад в предотвращение пандемии коронавируса, охватившей всю планету. Наша страна показывает, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать пример с Азербайджана.