https://news.day.az/society/1422889.html В Азербайджане выявлено еще 273 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 273 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 273 случая заражения коронавирусом, 576 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
8 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6 127 952 факта заражения коронавирусной инфекцией. 601 645 человек вылечились, 8 383 скончались, число активных больных - 7 924.
За прошедшие сутки проведено 6 337 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 5 883 101 тест.
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