В Азербайджане выявлено еще 273 случая заражения коронавирусом, 576 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

8 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6 127 952 факта заражения коронавирусной инфекцией. 601 645 человек вылечились, 8 383 скончались, число активных больных - 7 924.

За прошедшие сутки проведено 6 337 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 5 883 101 тест.