Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 80 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 18, вторую дозу получили 55 человек, бустер-дозу получили 7 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 365, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 169 419, вторую дозу получили 4 676 664 человека, бустер-дозу получили 1 500 282 человека.