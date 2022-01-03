https://news.day.az/society/1422956.html В Нефтчале сгорел цех по ремонту автомобилей
В Нефтчале сгорел цех по ремонту автомобилей
В Нефтчале сгорел цех по ремонту автомобилей и легковой автомобиль.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в городе Нефтчала сгорели потолок цеха по ремонту автомобилей общей площадью 108 кв.м. и салон легкового автомобиля марки "Нива", передает Day.Az.
Остальная часть цеха и автомобиля были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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