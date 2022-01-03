В Нефтчале сгорел цех по ремонту автомобилей и легковой автомобиль.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в городе Нефтчала сгорели потолок цеха по ремонту автомобилей общей площадью 108 кв.м. и салон легкового автомобиля марки "Нива", передает Day.Az.

Остальная часть цеха и автомобиля были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.