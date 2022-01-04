В Геранбое перевернулся автомобиль

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло недалеко от села Фахралы.

Водитель автомобиля марки "Мерседес" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

При ДТП водитель Гулиев Махир 1967 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.