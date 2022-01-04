https://news.day.az/society/1423015.html В Геранбое перевернулся автомобиль - есть погибший
В Геранбое перевернулся автомобиль - есть погибший
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло недалеко от села Фахралы.
Водитель автомобиля марки "Мерседес" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
При ДТП водитель Гулиев Махир 1967 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
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