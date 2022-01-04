https://news.day.az/society/1423075.html Скончался известный азербайджанский фотограф - ФОТО
Скончался известный азербайджанский фотограф - ФОТО
Фотограф, журналист Кямал Бабаев скончался в возрасте 95 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила его внучка Кямаля Керимова.
По ее словам, фотограф скончался прошлой ночью после продолжительной болезни.
Кямал Бабаев родился в 1927 году. Окончил Азербайджанский государственный университет. Трудовую деятельность начал корреспондентом в журнале "Пионер". Долгое время работал в Государственном музее искусств им.Р.Мустафаева. Лауреат многих международных, всесоюзных и республиканских фотоконкурсов, член Союза журналистов и Союза фотографов Азербайджана.
В 2000 и 2003 годах состоялись его персональные выставки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре