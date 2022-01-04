Погашены долги семей шехидов и ветеранов войны

За счет средств, собранных в Фонде поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов (Фонд YAŞAT), погашены задолженности семей шехидов и ветеранов войны на сумму 5 687 318,37 маната, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Из собранных в фонде средств на улучшение жилищных условий лиц этой категории было израсходовано 34 185 789,5 маната.

Кроме того, на их медицинские расходы было направлено 12 613 948,01 маната, на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала - 707 530,51 маната.

Отметим, что до сегодняшнего дня в фонде было собрано 66 340 818,12 маната, из которых израсходовано 52 658 087,65 маната. Остаток средств составляет 13 682 730,47 маната.