Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 января в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем-8-12° тепла. В Баку ночью будет 4-6° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью местами ожидается дождь и снег. В отдельных местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4°тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.