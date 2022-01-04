В Баку простились с Рамизом Абуталыбовым

В Баку прошла церемония прощания с выдающимся общественным деятелем, известным азербайджанским историком и дипломатом Рамизом Абуталыбовым, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Рамиз Абуталыбов скончался 1 января 2022 года на 85-м году жизни.

Отметим, что Рамиз Абуталыб оглу Абуталыбов родился в Гяндже 27 октября 1937 года. В 1960 году окончил геологический факультет Азербайджанского государственного университета. Работал в Государственном комитете по науке и технике Совета Министров АзССР.

В 1968 году поступил на факультет международных организаций Всесоюзной академии внешней торговли в Москве, после чего работал в МИД СССР и был принят на работу в ЮНЕСКО, где трудился в 1972-1979 и 1985-1993 годах. В Париже и начиналась его работа с историей азербайджанской эмиграции, когда в 1974 году по особому поручению Гейдара Алиева он посетил сына Алимардан бека Топчибаши - Алекпера Топчибаши.

Рамиз Абуталыбов организовал в ЮНЕСКО выставки азербайджанской культуры и литературы, а также выставку "Архитектура Азербайджана" в Лондоне и первую научную конференцию по азербайджановедению в Страсбурге. Содействовал возвращению в Азербайджан и Россию культурных ценностей, вывезенных за рубеж в результате гражданской войны. Многие эмигранты доверяли ему для отправки в СССР свои архивы и реликвии.

Возвратившись в Азербайджан из Парижа, Рамиз Абуталыбов занимался подготовкой к включению памятников азербайджанской культуры в Список всемирного наследия и Список наматериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с историком Георгием Мамулиа составил четырехтомник "Парижский архив. 1919-1940" Алимардана бека Топчибаши, выпущенный издательством "Художественная литература" при поддержке Российского представительства Фонда Гейдара Алиева.

Кавалер французского ордена "Почетного Легиона", российской "Медали Пушкина" за заслуги в развитии культуры и искусства.