В Лянкяране пьяный водитель оставил без газа 80 семей - ФОТО
Житель Лянкяранского района Ялчин Гасанов, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2121, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и повредила газопровод в селе Сутамурдов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.
В результате примерно 80 жилых домов на несколько часов остались без газа.
Водитель, который после ДТП скрылся с места происшествия, был обнаружен сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции и вместе со своим автомобилем доставлен в РОП.
Медицинское освидетельствование показало, что Я.Гасанов управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Собранные в его отношении материалы направлены для правовой оценки в Лянкяранский районный суд.
Несколько месяцев назад Я.Гасанов также был задержан и привлечен к ответственности за "пьяное вождение".
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