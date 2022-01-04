В Лянкяране пьяный водитель оставил без газа 80 семей

Житель Лянкяранского района Ялчин Гасанов, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2121, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и повредила газопровод в селе Сутамурдов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В результате примерно 80 жилых домов на несколько часов остались без газа.

Водитель, который после ДТП скрылся с места происшествия, был обнаружен сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции и вместе со своим автомобилем доставлен в РОП.

Медицинское освидетельствование показало, что Я.Гасанов управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные в его отношении материалы направлены для правовой оценки в Лянкяранский районный суд.

Несколько месяцев назад Я.Гасанов также был задержан и привлечен к ответственности за "пьяное вождение".