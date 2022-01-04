Крупные производители муки и хлеба выступили с обращением по поводу изменения цен и в Азербайджане, передает Day.Az.

"В настоящее время, учитывая необходимость продолжения деятельности производителей муки и импорта пшеницы, чтобы обеспечить страну этим стратегическим продуктом питания, возникла необходимость скорректировать цены на муку в соответствии с текущими ценами на продовольственную пшеницу, чтобы предотвратить угрозу дефицита. В результате корректировки оптовая цена 50-килограммового мешка муки может вырасти до 36 манатов, а, следовательно, цена на традиционную ("заводскую") буханку хлеба вырастет максимум на 10-15 гяпиков", - говорится в обращении.

"Как известно, из-за происходящих глобальных негативных процессов, неопределенности, давления на производство и цепь поставок, а также из-за пандемии COVID-19 в мире резко выросли цены на продукты питания. Эти процессы отразились и на стоимости продовольственной пшеницы, которая импортируется в Азербайджан из России. В связи с ростом цен на российском рынке эта продукция поставляется в Азербайджан по более высоким ценам. Кроме того, введение высокой экспортной пошлины с февраля 2021 года в России также серьезно влияет на рост цен. В декабре 2021 года среднемесячная экспортная цена 1 тонны продовольственной пшеницы в России выросла на 58,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 33,1 процента - в сравнении с декабрем 2020 года. Для уменьшения негативного влияния глобального роста цен на азербайджанский рынок государство на протяжении года оказывало большую поддержку импортерам и производителям муки", - отмечается в обращении.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется