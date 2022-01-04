Учащиеся профлицеев сдадут выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в январе и феврале 2022 года проведет различные экзамены, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

"27 февраля будет организован выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев. Экзамен по государственному языку (азербайджанский) для учащихся профлицеев с другим языком преподавания планируется провести 28 февраля", - говорится в сообщении ГЭЦ.