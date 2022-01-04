Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 183 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 12, вторую дозу получили 96 человек, бустер-дозу получили 75 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 548, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 169 431, вторую дозу получили 4 676 760 человек, бустер-дозу получили 1 500 357 человек.