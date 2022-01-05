Две аварии на дороге Баку-Алят

Сегодня утром на разных участках дороги Баку-Алят произошло два тяжелых дорожно-транспортных происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ) сообщили, что 5 человек, пострадавших в результате первой аварии, были доставлены в КМЦ.

Один из пострадавших помещен в реанимационное отделение, состояние оценивается как тяжелое, остальные после оказания им первой медицинской помощи были выписаны домой.

Вскоре после этого в Центр были доставлены 3 человека, получившие травмы в результате второй аварии.

Двое из пострадавших являются гражданами Турции. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.