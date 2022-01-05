Сколько студентов обратилось за образовательным кредитом?

В Азербайджане продолжается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов. По этому вопросу обратились 4 083 человека. 929 обращений направлены в уполномоченный банк для оформления кредита, сообщили в среду Day.Az в министерстве образования.

По данным ведомства, в результате 23 декабря 2021 года с 16 студентами были заключены кредитные договора, и плата за обучение перечислена в учебное заведение.

Отметим, что целью выделения студенческого образовательного кредита является обеспечение доступности образования для всех, в особенности для граждан из малообеспеченных семей.