https://news.day.az/society/1423408.html Сколько студентов обратилось за образовательным кредитом?
Сколько студентов обратилось за образовательным кредитом?
В Азербайджане продолжается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов. По этому вопросу обратились 4 083 человека. 929 обращений направлены в уполномоченный банк для оформления кредита, сообщили в среду Day.Az в министерстве образования.
По данным ведомства, в результате 23 декабря 2021 года с 16 студентами были заключены кредитные договора, и плата за обучение перечислена в учебное заведение.
Отметим, что целью выделения студенческого образовательного кредита является обеспечение доступности образования для всех, в особенности для граждан из малообеспеченных семей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре